Yüzeyi 10 yılda 84 kilometrekare geriledi: ‘Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter’

Eğirdir Gölü’nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye geriledi. İlçe halkı, derinliği 16 metreden 6 metreye düşen gölün kuruması halinde ‘hayatın biteceği’ korkusu yaşıyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici Eğirdir Gölü’nün yıllar içindeki su kaybına ilişkin araştırmasında, su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu kaydetti. Çalışmada, göldeki su kaybının temel nedeni olarak tarım arazilerinin göl suyuyla vahşice sulanması gösterildi.

Reklam

Üç insanın el ele tutuşup ancak etrafını sarabileceği büyüklükteki borularla 10 yılda milyonlarca metreküp su çekildiği kaydedilen çalışmada, gerilemenin çevre kaynaklardan yeterince beslenememesi ve küresel ısınmanın etkisiyle olduğu belirtildi.

‘Göl kurursa hayat biter’

Göl çevresindeki köylerde oturanlar ise yaşamlarını göle göre şekillendirdiklerini, gölün kuruması halinde ‘hayatın sona ereceğini’ söyledi.

30 yıldır bölgede yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Çağatay, gölün çevresine 30 gölet yapıldığını, bunun da doğal kaynakların önünü kestiğini söyledi: “Buharlaşan su yeniden yerini bulmuyor. Su kaybediliyor. Burada tarım ve hayvancılık yapılıyor. Hatta buradan içme suyu kullanılıyor. Gölün su rezervini oluşturan kaynaklar nereye gitti, onu bulmamız lazım. Göl kurursa hayat biter. Burada balıkçılık yapılıyor. Eskiden olduğu gibi balık da çıkmıyor.”

Reklam

Çocukluğunun gölün çevresinde geçtiğini anlatan çiftçi Musa Uysal ise gerileme ve sığlaşmada boruların da etkisi olabileceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Kovada Barajı’na giden kapakların sürekli açık kalması nedeniyle suyun sürekli oraya akması önemli bir etken. Ayrıca yağış da olmuyor. Etrafta göletler var. Göl şu anda kamış ve balçıkla dolu. Rakım olarak Kovada Gölü bizden aşağıda olunca, buradaki su da oraya akıyor. Balıkçılık da yapamaz olduk. Göl kurursa hayatımız biter.”