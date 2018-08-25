Yüzerek gitmiş: Rize’de hayvan pazarından kaçan boğa Trabzon’da bulundu

Kurban Bayramı’nın arefe günü Rize’de kaçan kurbanlık boğa, bayramın üçüncü günü bitkin halde Trabzon’da bulundu. Hayvanın onca yolu yüzerek gittiği belirtildi.
DHA’nın haberine göre Rize’nin İyidere ilçesindeki Hazar mahallesinde kurulan çadırdan kaçan kurbanlık bir türlü yakalanamadı.
Hayvanın denizde görüldüğü bilgisi üzerine boğa Rize-Trabzon şeridinde arandı.
Trabzon’da bulundu
Boğa, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos’ta, kaçtığı yerden 23 kilometre uzaklıkta Trabzon’un Sürmene ilçesinde kıyıda ıslak halde görüldü.
Hayvan vatandaşların yaklaşmasından korkarak deniz atladı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla boğayı yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkardı.
Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.