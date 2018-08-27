‘Yüzen boğa’ için Haluk Levent devrede: İzmir’deki barınağa gidecek, adını ‘Ferdinand’ koyduk

Müzisyen Haluk Levent, Kurban Bayramı’nın arefe günü Rize’de kaçıp bayramın üçüncü günü bitkin halde Trabzon’da bulunan boğayı sahiplendiklerini ve hayvan barınağa götürüleceğini açıkladı.

Boğa, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos’ta, kaçtığı yerden 23 kilometre uzaklıkta Trabzon’un Sürmene ilçesinde kıyıda ıslak halde görülmüştü.

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Sağlık durumu iyi olan boğanın sahiplerinden Zekeriya Balık, “Hayvana ‘Kara Şahin’ adını verdik. Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. Üç gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani ‘Kara şahin yüzdü’. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz” dedi.

Müzisyen Haluk Levent, Twitter hesabından satın aldıkları boğayı İzmir Kemalpaşa’daki hayvan barınağına götüreceklerini açıkladı.

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Adını "Ferdinand" koyduk. Bir çizgi film'de dana'nın adı idi. O da kaçıyordu böyle 😂😂😂 — Haluk Levent (@haluk_levent) August 27, 2018

Levent, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) genel başkanı.