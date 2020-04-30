Yüzde 99 doğru sonuç veren antikor testinin Avrupa’da kullanımı onaylandı

Avrupa’da kullanımına onay verilen yeni laboratuvar testi sayesinde Covid-19 olup antikor geliştiren kişiler tespit edilebilecek.

Fotoğraf: Abbott

Testin üreticisi, hastalık teşhisi alanında uzman Abbott firması, mayıs ayı sonuna kadar Avrupa genelinde milyonlarca test dağıtmış olmayı planladıklarını açıkladı.

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Test, Avrupa Birliği güvenlik kurallarına uygun olduğunu gösteren CE damgası aldı.

Hücresel mikrobiyoloji uzmanı Dr. Simon Clarke bu gelişmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu test bir kişinin virüse maruz kalıp bağışıklık tepkisi geliştirdiğine dair bilgi veriyor. Ancak bağışıklık kazanıp kazanmadığını söyleyemiyor. Antikor geliştirmiş olmak virüse karşı koruyucu bağışıklık sağlıyor mu henüz bilmiyoruz. Corona virüsünün nezleye neden olan tipinde bağışıklık kısa sürüyor. Covid-19’a neden olan corona virüsü bilim dünyası için çok yeni olduğundan henüz bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ancak bu testler virüsün genel nüfusta nasıl yayıldığını göstermesi açısından önemli.”