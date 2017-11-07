‘Yüzde 92’nin akıbeti: 30 bin nüfusa beş lise düşecek

TEOG yerine liselere giriş için hazırlanan ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi‘nin ayrıntıları belli olmaya başladı. Buna göre sınav kazanamayan öğrenciler 30’ar bin nüfuslu ‘eğitim bölgeleri’nde kendilerine sunulacak beş seçenekten birine girecek.

Habertürk gazetesinin eğitim yazarı Pervin Kaplan, bugünkü yazısında ‘eğitim bölgeleri’ konusunu ele aldı.

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Sisteme göre 1 milyon 200 bin sekizinci sınıf öğrencisinin yüzde 8’ine denk gelen 100 bini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘nitelikli‘ olarak tanımladığı 600 okula merkezi sınavla girecek.

Sınav kazanamayan ya da hiç girmeyen yüzde 92 ise ise nüfus kayıtlarında görünen adreslerine yakın belirlenecek beş okuldan birine yerleştirilecek. Beş okul ise Türkiye çapında belirlenecek 30’er bin nüfuslu ‘eğitim bölgeleri’ne dağıtılacak. Eğitim bölgelerinde her tür okul seçeneği bulunacak.

Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde 12’den fazla eğitim bölgesi oluşturulamayacak. Bu durumda İstanbul’da nüfusları yarım milyonu bulan başta Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Fatih gibi ilçelerde en fazla 12 tane eğitim bölgesi olabilecek.