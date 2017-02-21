Yüzde 86’lık ‘Evet’in ardından: Aliyev, yardımcılığına eşini atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yardımcılığına eşi Mihriban Aliyeva’yı atadı.
Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 86,6’sı ‘Evet’ oyu kullamıştı.
Kabul edilen değişikliklerden biri de ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ makamının oluşturulmasıydı.
Yeni anayasaya göre bu makama atama cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri ‘dokunulmazlık’ hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.
Azerbaycan’ın dördüncü cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2003 yılında babası Haydar Aliyev’den koltuğu devralmıştı.