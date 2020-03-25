Yüzde 83’lük düşüşe rağmen: İstanbul’da 1.3 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor

İstanbul’da corona virüsü nedeniyle toplu taşıma kullanım oranı yüzde 83 azaldı ancak halen günde 1.3 milyon kişi yollarda.

Fotoğraf: Reuters

Virüsün yayılmasını önlemek için halkın toplu olarak bir arada bulunduğu mekanlar kapatılmış, bazı şirketler evden çalışma sistemine geçmişti. Bu da Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapan İstanbul’da toplu taşıma kullanımının büyük oranda düşmesine yol açmıştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Twitter hesabından toplu taşıma verilerini paylaştı.

Buna göre, günlük yolcu sayısı ortalama 7.5 milyonken, bu rakam yüzde 83’lük azalışla 1 milyon 263 bin 729’a kadar düştü.

İmamoğlu, özel halk otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini de belediyenin karşılayacağını bildirdi.