‘Yüzde 75 Türkçe olmalı’ şartı: Esenyurt’ta Arapça tabelalara zabıta operasyonu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yüzde 75’i Türkçe olmayan tabelalar söküldü.

Suriye’den gelen çok sayıda mülteci, Esenyurt’ta birçok işyeri açtı. Bazı vatandaşlar, Arapça tabelaların, çeşitli gerekçelerle görüntü kirliliği oluşturduğunu belirterek belediyeye durumu bildirdi.

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Belediye de işyerlerine yazı göndererek tabelaların en az yüzde 75’inin Türkçe olması gerektiğini bildirdi.

Belediye ekipleri, bugün tabelalarını değiştirmeyen işyerlerine giderek tabelaları söktü.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, konuyla ilgili şunları söyledi: “İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle ‘Bizim de adımızı temize çıkardınız’ diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik.”