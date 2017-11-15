‘Yüzde 64’: Terörü durdurmak için insan hakları kısıtlanabilir

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İPSOS’un yaptığı araştırmaya Türkiye’de yüzde 64’lük kesim, “Ülkem, terörü insan hakları kısıtlaması dahil ne pahasına olursa olsun durdurmalı” görüşünde.

Uluslararası araştırma şirketi IPSOS, Bill ve Melinda Gates Vakfı adına dünyadaki insani gelişim konusunda ilerleme ve kamuoyunun farkındalık algısı üzerine araştırma gerçekleştirdi. Ankete 28 ülkeden 26 bin 489 kişi katıldı.

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Habertürk’ten İrem Koca’nın haberine göre ankete katılanların yüzde 51’i, dünyanın en büyük sorununun ‘terör’ olduğunu ifade etti. Türkiye ve Endonezya ise yüzde 67 ile terörün en yüksek oranda ‘dünyanın en büyük sorunu’ olarak görüldüğü ülkeler. Türkiye’den katılımcılar dünyanın en büyük ikinci sorunu olarak iklim değişikliğini, üçüncü sorunu olarak yoksulluğu gösterdi.

Türkiye’de, “İş imkanları azaldığında işverenler, göçmenlerden çok bu ülke vatandaşlarını işe almalı” görüşüne katılanların oranı yüzde 71. “Ülkem, terörü insan hakları kısıtlaması dahil, ne pahasına olursa olsun durdurmalı” diyenlerin soranı yüzde 64. “Hükümet bütün vatandaşlara sağlık hizmeti vermekle yükümlü” diyenlerin oranı yüzde 75.

Yolsuzluk, ülkelerin en büyük iç sorunu

Araştırmada , “Ülkenizdeki en büyük sorun nedir?” sorusuna da yanıt arandı.

Tüm ülkelerden katılımcıların yüzde 38’i bu soruya ‘yolsuzluk’ yanıtını verdi. Dünya genelindeki ikinci yanıt yüzde 30 ile ‘işsizlik’, üçüncü ise yüzde 28 ile ‘yoksulluk‘ oldu.

Peru (yüzde 75), Güney Afrika (yüzde 67), Endonezya ve Meksika (yüzde 65), İspanya (yüzde 62) ise ‘yolsuzluk’ yanıtı verilen ilk beş ülke.

Türkiye’nin aynı soruya yanıtı ise yine ‘terör’dü. Genelin en popüler yanıtın ‘yolsuzluk’ Türkiye’den online katılımcıların yüzde 25’i tarafından işaretlendi.