Yüzde 5’ten 50’ye kadar: Oyun konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi

Cumhurbaşkanı kararıyla, golf sopası ve video konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni vergi kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. İlave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında hoparlör, saatler ve video konsolları bulunuyor.

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Ek vergi getirilen ürünler şöyle: Kauçuk iplik, tutkal, plastik plaka/levha, demir veya çelikten vida, plastik ve metal düğme, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinesi, hava perdesi, transformatör, redresör, sesli işaret cihazı, kesintisiz güç kaynağı, hoparlör, röle, multimetre, saat, kronometre, aydınlatma cihazı aksam ve parçası, hidrolik pres, video konsolu, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıt ve bunların aksamları, golf sopası ve açık hava oyunlarına mahsus eşya.

Ek gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek.