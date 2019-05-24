Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüzde 45.9

2019’un ilk üç ayında yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 42.5, daire sayısı yüzde 45.9 düşerken, ruhsat verilen yapıların yüzölçümü yüzde 37.7 azaldı. İlk üç ayda yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri yüzde 19.8 düştü.

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‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

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