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Yaramazlara biraz batar!

Yüzde 40’a yakın düşüş: Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek karı 1 milyar lira

Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.2 düşüşle 1 milyar 30 milyon liraya geriledi. Karın azalmasında net faiz gelirlerindeki düşüş ve artan ticari zararın da etkisi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bankanın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bilançosuna göre, Ziraat’in toplam kredileri eylül sonu itibariyle geçen yıl sonuna göre yüzde 13.9 artarak 432.1 milyar lira, lira cinsi kredileri yüzde 19.1 artarak 309.8 milyar lira oldu.

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Bankanın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşerek 5.7 milyar lira, ücret ve komisyon gelirleri yüzde 35.4 artışla 863 milyon lira oldu.

Ziraat Bankası’nın geçen sene üçüncü çeyrekte 1.55 milyar lira olan ticari zararı da bu sene aynı dönemde 1.8 milyar liraya çıktı.

Ziraat Bankası’nın dokuz aylık net karı yüzde 31.9 düşüşle 3.8 milyar lira olarak kayda geçti.

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Bir diğer kamu bankası Vakıfbank’ın üçüncü çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.9 düşüşle 503.2 milyon lira olmuştu.

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