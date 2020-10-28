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Yaramazlara biraz batar!

Yüzde 25’lik kar payı dağıtımı sınırlaması yıl sonuna uzatıldı

Sermaye şirketlerine getirilen, ticaret kanununun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül’e kadar, 2019 yılı net karının yalnızca yüzde 25’nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı yıl sonuna kadar uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, sermaye şirketlerinde, söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık’a kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

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Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘kar payı’ ibareleri, ‘kar payı ve kar payı avansı’ olarak düzenlendi.

Şirketlere kar payı dağıtımı sınırlamasında esaslar belirlendi

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