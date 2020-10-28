Yüzde 25’lik kar payı dağıtımı sınırlaması yıl sonuna uzatıldı

Türk Kızılay, ayni ve nakdi yardımda bulunan bağışçıların daha şeffaf bilgilendirilmesi için yeni bir sisteme geçeceğini açıkladı. Bu sisteme göre bağışçı, Kızılay’a yaptığı ayni ve nakdi her bağışın izlediği yolu ihtiyaç sahibine ulaşana kadar aşama aşama görebilecek.