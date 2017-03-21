‘Yüzde 25 temsil de güzel, şikayet etmemek gerek’: Gelecek sezon Euroleague’de Türkiye’den iki takım yer alacak

Avrupa’nın en üst düzey basketbol ligi Euroleague’in CEO’su Jordi Bertomeu, 2017/18 sezonunda ligde Türkiye’den iki takımın yer alacağını yineledi.

‘Yüzde 25 temsil de güzel’

Hürriyet’te yer alan habere göre bir sponsorluk anlaşması için İstanbul’da bulunan Bertomeu, önümüzdeki sezon hakkında şunları söyledi: “Şu an Türkiye’den dört takım var. Gelecek yıl da iki takım olacak. Bu daha en başından belliydi. Böyle bir karar alınmıştı. Sistemde Türkiye’den daha fazla takım istiyoruz. Bu yeni takımlar Eurocup’tan mı gelecek, ulusal liglerden mi gelecek bu tartışmaya açık bir konu. Önümüzdeki sezon herhalde bu tartışmayı gerçekleştiriyor olacağız. Euroleague’de bir ülkenin yüzde 25 temsil ediliyor olması da güzel bir şey. Bundan şikayet etmemek gerekir diye düşünüyorum.”



Euroleague’de bu sezon Türkiye’den Anadolu Efes, Darüşşaafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank mücadele ediyor. Turnuvaya özel davetle (wild card) katılan Daçka ile Eurocup şampiyonu olarak katılma hakkı kazanan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu turnuvada yer alamayacak.