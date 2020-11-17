Yüzde 1’lik zengin kısım, havacılık kaynaklı karbon salınımının yarısından sorumlu

Araştırmaya göre, dünya nüfusunun yalnızca yüzde birini temsil eden, sık uçan ‘süper salıcılar’, 2018’deki havacılıktan kaynaklı karbon emisyonlarının yarısına sebep olmuş.

Fotoğraf: Reuters

Bilim dergisi Global Environmental Change’de yayımlanan çalışma, havayollarının 2018 yılında bir milyar ton karbondioksit ürettiğini ve neden oldukları iklim hasarını ödemeyerek 100 milyar dolarlık (773 milyar 812 milyon lira) sübvansiyondan faydalandıklarını tahmin ediyor.

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2018 yılında dünya nüfusunun yalnızca yüzde 11’inin uçak kullandığını ve bunlardan sadece yüzde dördünün yurt dışına uçtuğu tespit edildi.

ABD’nin hava yolcuları, zengin ülkeler arasında açık farkla en büyük karbon ayak izine sahip. Çalışma raporlarına göre, ABD’nin havacılık salınımları Britanya, Japonya, Almanya ve Avustralya dahil olmak üzere sonraki 10 ülkenin toplamından daha büyük.

Çin, ABD’den sonra en büyük karbon izine sahip ülke fakat verilerini açıkça paylaşmıyor.

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Bunun yanında, çalışmayı yöneten İsveç’teki Linnaeus Üniversitesi’nden Stepfan Gössling, Çin’in ayak izinin ABD’nin sadece beşte biri olduğunu düşünüyor.

‘Çözüme tepeden başlamalıyız’

Araştırmacılar, Covid-19 pandemisinin büyük etkisi olduğu, 2020’de yolcu sayısındaki yüzde 50 düşüşün havacılık endüstrisini daha adil ve daha sürdürülebilir hale getirmek için bir fırsat olması gerektiğini söyledi. Bunun, Fransa’da olduğu gibi, hükümetlerin sektöre verdiği büyük kurtarma paketlerine ‘yeşil koşullar’ koyarak yapılabildiğini de belirttiler.

Küresel havacılığın iklim krizine katkısı, Covid-19 salgınından önce hızla artıyordu. Salınımlar, 2013-2018 döneminde yüzde 32 oranında artış gösterdi. 2020’deki uçuş sayılarının yarıya inmesi Dünya’ya rahat bir nefes aldırsa da, endüstrinin 2024 yılına kadar önceki seviyelere dönmesi bekleniyor.

Stefan Gössling araştırmayla ilgili şunları söyledi: “İklim değişikliğini çözmek istiyorsanız ve havacılığı yeniden tasarlamamız gerekiyorsa, o zaman birkaç ‘süper salıcının’ küresel ısınmaya büyük ölçüde katkıda bulunduğu tepeden başlamalıyız.”