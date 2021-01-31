Yüzde 19’lara inmişti: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40’ın üstüne çıktı

İstanbul’un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre oran yüzde 40.39’a ulaştı, kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

Fotoğraf: DHA



İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışları su seviyelerinin artmasını sağladı.

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En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 22 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40.39’a ulaştı. 22 günde doluluk oranındaki yüzde 21.23’le barajlardaki su iki katından fazla arttı.

İstanbul’un önemli ve büyük barajlarından Terkos’ta doluluk oranı 39.74’e yükseldi. Alibeyköy barajında ise yüzde 51.65 olarak ölçüldü. Her iki barajda da eskiden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

İstanbul’un barajlarında geçen yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58’le mayıs ayında ölçülmüştü.

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Geçen yıl bu tarihte ise İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 56.74 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

-Ömerli yüzde 44.56

-Papuçdere yüzde 13.55

-Sazlıdere yüzde 18.83

-Büyükçekmece yüzde 43.26

-Alibeyköy yüzde 51.65

-Terkos yüzde 39.74

-Kazandere yüzde 47.58

-Elmalı yüzde 45.57

-Darlık yüzde 54.18

-Istrancalar yüzde 63.24