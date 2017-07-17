Yüzde 1.2’lik artış: İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 10.5 oldu

İşsizlik oranı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 10.5 oldu.

TÜİK verilerine göre nisan ayında işsiz sayısı 463 bin artarak, 3 milyon 287 bin kişiye yükseldi.

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Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 1.4 puanlık artşla yüzde 12.4’e yükselirken, genç işsizlik oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 19.8’e çıktı.

İstihdam edilenlerin sayısı aynı döneme göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi oldu.

İşgücüne katılım oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak, 31 milyon 444 bin kişiye oldu.