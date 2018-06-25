Yüzde 0.2: Perinçek’in aldığı oy adaylık için topladığı imza sayısının gerisinde kaldı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek’in aldığı oy sayısı, adaylık için topladığı imza sayısının gerisinde kaldı.
Bağımsız cumhurbaşkanı adayları 100 bin imza toplayarak seçime girebiliyordu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yanısıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gerekli imza sayısına ulaşarak aday olmuştu.
Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Perinçek’in aldığı oy sayısı ise 98 bin 20’de kaldı.