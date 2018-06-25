Yüzde 0.2: Perinçek’in aldığı oy adaylık için topladığı imza sayısının gerisinde kaldı

Tekirdağ’dan tekrar milletvekili seçilen AKP’li TBMM Anayasa komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçimle ilgili değerlendirmesinde CHP’ye yüklenerek “Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor” dedi.