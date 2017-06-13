Yüzbaşının ifadesi: ‘FETÖ abi’si 15 Temmuz’dan bir gün önce ‘kapalı emir’ dedi

Darbe girişimine ilişkin ‘çatı davası’ kapsamında ifade veren Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi’nde görevli eski deniz yüzbaşı Ali Emre Eral, 15 Temmuz’dan bir gün önce ‘FETÖ abisi’nin ‘kapalı emir’den bahsettiğini söyledi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü’ndeki Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan ‘çatı davası’nda darbe girişimini üstlenen ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olduğu iddia edilen 38 sanığın da aralarında bulunduğu toplam 221 sanık hakim karşısında.

AA’nın haberine göre bugün duruşmada savunma yapan deniz yüzbaşı Ali Emre Eral, ‘FETÖ’yle 2001 yılında Harp Okulu’nın birinci sınıfında ‘tanıştığını’, görev yaptığı her yerde bir ‘abi’nin kendisinden sorumlu olduğunu söyledi.

Eral, Ankara’ya geldiğinde Keklikpınarı’nda bir ‘FETÖ’ evine gitmeye başladığını, burada Fethullah Gülen’in videolarını izlediklerini, namaz kılıp, Kuran okuduklarını belirterek, darbe girişiminden önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda önceden görev yapan bir ‘abi’yle tanıştığını kaydetti.

Bu kişinin kendisini bir başka ‘abi’nin yanına götürdüğünü ifade eden Eral, şöyle devam etti: “O kişi bana ‘Yarın, (15 Temmuz’da) işyerindeki amirlerin ne derse onu yapacaksın’ dedi. Ben ‘Anlamadım, amirlerin emirlerini yerine getirmek zaten görevim’ dedim. Bunun üzerine o kişi de bana ‘kapalı emir’ dedi. Tuhaf bir şeyler oluyordu fakat darbeyi sezemedim. Muhtemelen bana güvenmiyorlardı. İki ay önce Tarım Bakanlığı’ndaki ‘abi’ gelmişti ve bir arkadaşının rüyasında ülkede darbe olduğunu gördüğünü söylemişti, peşinden ‘Acaba gerçek olabilir mi’ demişti. Ben de ‘Kafayı peynir ekmekle yemek gerek, olabilir mi böyle bir şey’ demiştim. Meğer ağzımı arıyorlarmış.”

‘Salağa yatmayın’

Eral’ın avukatı Mustafa Derin,“Bu örgütün polisi, hakimi sahte delil üretmiştir, gazetecisi algı operasyonu yürütmüştür, çok canlar yakılmıştır” dedi.

Derin, şunları kaydetti: “Bundan sonra toplum olarak bir yol bulacağız. Özgür, demokratik bir ülke için yeni bir yol inşa etmemiz lazım. Ali Tatar’a, Kuddisi Okkır’ın ‘ah’ları nedeniyle buradalar. ‘Hizmet hareketi’ diye insanların özgürlüğünü, yaşam hakkını kimsenin almaya hakkı yok. Bu örgüte kimse dokunamazken ben dokundum, ama hala ‘kontrollü darbe’, ‘bizim haberimiz yoktu‘ diyorlar. Genelkurmay güney nizamiyesindeki bir kişinin TBMM’ye atılan bombaları duymamasının imkanı yok. Kimin aklıyla oynuyorlar. ”

Derin, sanıklara da “Masum rolü oynamayın, ‘Ben yoktum, tanımıyordum’ demeyin. Değer miydi ardından gittiğiniz, adam ilkokul dört terk bir insan. Bunu ben 30 senedir biliyorum, sizlerin bilmemesine imkan yok. Salağa yatmanın anlamı yok burada. Toplum olarak demokratikleşme ve özgürleşme için bir fırsat geçti elimize, bu fırsatı hepimiz değerlendirelim” sözleriyle seslendi.