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Yüzbaşı ifadesi: Komutan, ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin başında Hulusi Akar var’ dedi

 

Gaziantep’te darbe girişimine ilişkin davada konuşan bir yüzbaşı, komutanının, 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına bildiri yayınlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin başında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın bulunduğunu söylediğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

İslahiye ilçesinde konuşlu 196’ncı Topçu Alayı’nda görevli 35 askerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında, 15 Temmuz gecesi muhabere merkezinde nöbetçi astsubay Hakan Kayacan, saat 22.45 sıralarında genelkurmy başkanlığından ‘Harekat Yıldırım’ kodlu mesaj aldığını belirterek, “Bu mesajlar çok nadir gelir. Mesajı gördüm, açtım. Konu kısmında ‘sıkıyönetim ilanı’ yazısını gördüm. Ben daha mesajı yazdırmaya başladım, nöbetçi amir yarbay İnanç yanımdaydı. Üç ekten oluşuyordu. ‘Bu mesaj çok önemli’ dedi ve alıp odasına çıktı” dedi.

‘03.00’te sıkıyönetim, 06.00’da da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyledi’

Tutuklu sanıklardan yüzbaşı Şamil Topal da, İslahiye’ye 11 Temmuz’da geldiğini ve  15 Temmuz’da nöbetçi amirin kendisini araması üzerine alaya gittiğini kaydederek, şunları söyledi: “Toplantıda alay komutanı elinde MEDAS’tan geldiğini sonradan öğrendiğim evrakla masanın başına geçti ve özetle idarenin sözde Yurtta Sulh Konseyi’nde olduğunu ve konseyin başında Hulusi Akar bulunduğunu, saat 03.00’te sıkıyönetim ilan edileceğini, saat 06.00’da da sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi ve elimizdeki araçları sordu. Akabinde ‘Mühimmat depolarının emniyetini alın’ ve emniyete yönelik ‘Araçları çıkarın’ emrini verdi. Ben kanun ve yasadışı hiçbir eylem yapmadım. Silah aldırmadım. araç çıkarmadım.”

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