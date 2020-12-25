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Yaramazlara biraz batar!

Yüz yüze sınavda geri adım: Karne notları katılım üzerinden belirlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tartışmalara neden olan yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konunun yeniden ele alındığını belirten Selçuk Twitter’dan şunları söyledi: “Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı’mızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.”

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