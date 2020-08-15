Yüz yüze eğitime geçiş planı belli oldu

Okullarda yüz yüze eğitime ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar başlayacak.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de de yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı’nın son hazırlıkları belli oldu.

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Buna göre, bakanlık okuma yazma öğreniminde yüz yüze eğitimi zorunlu görüyor.

Birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitimle harflerle seslerin tanıtılması sağlanacak. Ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.

Üç hafta bu öğrencilerin durumu gözlemlenecek.

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Her şey yolunda giderse, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak.

Süreç yine üç hafta gözlemlendikten sonra, sorun görülmemesi halinde, bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.

Öğrenciler iki gün okula gidecek. Sınıflar yarıya bölünecek.

30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak.

Geri kalan zamanlarda uzaktan eğitim takip edilecek.

Çarşamba-pazar günleri büyük temizliğe ayrılacak. Bu günlerde tüm okul dezenfekte edilecek.

Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek.

Anasınıfı ve birinci sınıflar haricinde öğrencilerin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlar arasında.

Öğrenciler normalde altı saat okulda kalıyorsa sekiz, yedi saat kalıyorsa bu sürenin dokuz saate çıkarılması planlanıyor.

Sınava girecek 8 ve 12’nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.

8 ve 12’lerin eğitim öğretim başlamadığı takdirde hangi konulardan sorumlu olacağı henüz net değil.

Okullar yüz yüze eğitime hiç açılmazsa nasıl bir yol izleneceği de şu aşamada belli değil.