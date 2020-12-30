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Yaramazlara biraz batar!

Yüz yüze eğitimde 15 Şubat hedefi: Salgının seyrine göre karar verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayabileceğine dair hazırlık yapıldığını ancak buna salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’ya konuşan bakan, uzaktan eğitim kapasitesinin 100 binden 3 milyonun üstüne çıkarıldığını dile getirdi.

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Selçuk, yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetin olmadığını, dijital karne verileceğini ifade etti. Bakan, “Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir” diye konuştu.

Selçuk, “Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek” ifadesini kullandı.

Bakan, Covid-19 aşısının yüz yüze eğitimin önünü açacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım.”

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