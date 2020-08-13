Rapor almayan öğrenci devamsız sayılacak

Ailelerin ‘corona’ çekincesi nedeniyle yüz yüze eğitim başladığında okula gitmeyecek öğrencilerin sağlık raporu almadıkları takdirde ‘devamsız’ sayılacağı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağı, 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, birden fazla formülle yeni döneme hazırlanırken, çocuklarını okula göndermek istemeyen veli sorunu yaşanıyor.

Buna göre, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine çok sayıda velinin, pandemi kaygısıyla çocuklarını okula göndermek istemedikleri, ‘gelişmeleri görene kadar bir süre okula göndermeme’ kararında olduğuna ilişkin görüşler gelmeye başladı.

Bazı velilerin bu nedenle servis hizmeti almadığı, bunun nedenlerinden birinin de okulların açıldıktan bir süre sonra kapatılacağı olduğu belirtildi.

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Komisyon üyelerinin, kendilerine gelen soru ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ilettiği kaydedildi.

Verilen bilgide, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili online eğitim konusunda çalışma yapıldığı, ancak diğer öğrencilerin sağlık raporu getirmemeleri durumunda devamsız yazılacağına ilişkin bilgi paylaşıldığı belirtildi.