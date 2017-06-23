Yüz kızartan istatistik: Bu yıl Akdeniz’de 2 bin 108 mülteci hayatını kaybetti

Bu yıl en az 2 bin 108 mülteci Avrupa’ya geçmeye çalışırken Akdeniz’de can verdi.

AA’nın haberine göre Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki konuşmasında yalnızca son bir haftada Akdeniz’de yaklaşık 2 bin 500 mültecinin kurtarıldığını söyledi.

Millman, dün İtalya açıklarında ölüm tehlikesi geçiren 180 insanın da ülkeye getirildiğini kaydetti.

Yüz kızartan istatistik

Sözcü, bu yılın başından 21 Haziran’a kadar Akdeniz’de hayatını kaybeden mülteci sayısının 2 bin 108 olduğu bilgisini verdi.

Aynı tarihlerde 84 bin mültecinin de Avrupa’ya sağ salim geçebildiğini bildiren Millman’ın verdiği bilgiye göre kıtaya ayak basan mültecilerden 72 bininin ilk adresi İtalya oldu.

Sözcü, geçen yıl da aynı tarihlerde 216 bin mültecinin Avrupa’ya ulaştığını, 2 bin 911 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Geri kabul anlaşmasının ardından Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçemeyen mülteciler, çareyi Afrika’dan denizi geçerek Avrupa’ya ulaşmakta buluyor.

Anlaşmaya göre mülteciler Türkiye’den Avrupa’ya geçerlerse iade ediliyor.