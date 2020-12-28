‘Yüz anımsama’ yeteneği sayesinde 2 bini aşkın şüpheliyi yakalayan polis, otobüs ve trenlerde mesai yapıyor

Britanya’nın Birmingham kentinde, ‘yüz anımsama’ özelliği olan bir polis 2 bini aşkın şüpheliyi yakaladı.

Fotoğraf: West Midland Polis Teşkilatı

Birmingham’ın bulunduğu West Midlands bölgesinin polis teşkilatında görev yapan Andy Cope (43), bir kişiyi ya da fotoğrafını gördüğü zaman yıllarca yüzünü anımsayabiliyor; yüzü kısmen de olsa örten bir maske veya benzer bir şey olsa bile!

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Mesaisinin büyük kısmını toplu ulaşım araçlarında geçiren Cope, tren ve otobüslerde, teşkilat tarafından aranan yüzlerce kişiyi yakaladı.

2018 yılında, 1000 şüpheliyi yakaladığında polis şefi yapılan Cope’un hedefi 2022 yılında 2 bin 500 kişi.

Bu yeteneği tarif etmenin imkansız olduğunu söyleyen Cope, “Aslında görsel hafızanın yanında içgüdüsel bir şey; şimdiye kadar beni pek yanıltmadı. Mesai öncesinde aranan kişilerin fotoğraflarına bakıyorum her gün hafızama yenilerini ekliyorum” diyor.

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Bir gündeki rekoru 17 şüpheliyi yakalamak olan Cope, bir gün trafik ışıklarında beklerken restoranda oturan bir şüpheliyi fark etti ve gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Cope, 2012’de kendisi gibi özellikleri olan 20 kişiden kurulu ‘The Association of Super Recognisers’ adlı sivil toplum kuruluşuna üye oldu. Kuruluş, bu özelliğin adli bilimin bir kolu olarak kabul edilmesini istiyor.