‘Yuvamız İstanbul’ projesinde ilk temel atıldı: Hedef 150 mahalleye 150 kreş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘150 mahalleye 150 kreş’ sloganıyla başlatılacak ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında Pendik’te inşa edilecek ilk kreşin temeli atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninden önce projeyi tanıttı. İlk etapta yapılacak 11 kreşten 1000, 150 kreşten 15 bin çocuk faydalanacak.

Fotoğraf: İBB

Pendik’te yapılacak temel atma töreninden önceki tanıtım toplantısına eşi Dilek İmamoğlu’yla katılan İBB başkanı, “Adil koşullarda yetişmek ve eğitim görmek; eşit, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmek hayata gözlerini İstanbul’da açan çocuğun hakkı” dedi.

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‘0-3 yaş grubunda kreşe gidenlerin oranı yüzde 15’i geçmiyor’

İstanbul’da yaşayan 0-3 yaş grubundaki çocuklar arasından kreş ya da anaokuluna gidenlerin oranının yüzde 15’i geçmediğini vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti: “3-5 yaş arasındaki çocuklarımızın, üçte ikiye yakın kısmı eğitim imkanlarından uzak. Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli, Fatih, Esenler gibi ilçelerde kent ortalamasının altında okul var. Bu ilçeler aynı zamanda sosyoekonomik açıdan en dezavantajlı ailelerin yaşadığı ilçeler. Üstelik 0-5 yaş grubundaki çocuk nüfusunun da en fazla olduğu ilçeler. Örneğin İstanbul Esenyurt’ta okula gitmeyen 0- 5 yaş çocuk oranı, Türkiye’nin en dezavantajlı 21 ilinde okula gitmeyen çocuk oranından bile daha yüksek.”

150 kreş tamamlanınca 15 bin çocuk yararlanacak

‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında ilk etapta Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü’nde toplam 11 kreş inşa edilecek. Bu kreşlerden 1000 çocuk yararlanacak. 150 kreşin faaliyete geçmesiyle, İBB kreşlerinden yararlanan çocuk sayısı 15 bin olacak.

Farklı tiplerde inşa edilecek kreşlerin inşaat ve yapım maliyetleri, 2 milyon 500 bin lira ile 4 milyon lira arasında değişecek. Kaliteli prefabrik yapılar olarak tasarlanan kreşler, yapısal çelik elemanlarla modüler sistemle planlandı. Kreşlerin yapımında sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık ilkeleri gözetildi.

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‘3 bin kişiye istihdam sağlanacak’

Kreş veya gündüz bakım evi gibi imkanlarla sadece yeni annelerin istihdama geri dönüşünü değil, doğrudan bu alanda istihdam yaratarak da kadın istihdamının artmasına katkıda bulunacaklarının altını çizen İmamoğlu, ilk etapta açılacak 150 kreş ile 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Projede yer alacak öğretmenlere eğitim başlamadan önce 10 günlük potansiyel geliştirme eğitimi verileceğini söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’da değişim ailede başlayacak” dedi.

Bu konuyu bir seferberlik gibi gördüklerini vurgulayan İmamoğlu, 150 kreşle başlangıç yaptıktan sonra kentin 961 mahallesine kreş açmayı hedeflediklerini söyledi.

İmamoğlu projeye destek veren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve merkezi Hollanda’daki, çocuk gelişimi üzerine çalışan Bernard van Leer Vakfı bünyesindeki uzmanlara teşekkür etti.