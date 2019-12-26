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Yaramazlara biraz batar!

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü, köprüler ortaya çıktı

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü.

Fotoğraflar: DHA

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküpe geriledi.

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Kurak geçen sonbahar ve kış mevsimleri sebebiyle baraj suyunun iyice azalması, yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski köprülerin tamamen ortaya çıkmasına neden oldu.

Yuvacık Barajı’na Sapanca Gölü’nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmurla su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.

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