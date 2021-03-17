Yusufeli’nde yangın: Alevler 50 eve sıçradı

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki 170 haneli köyde çıkan yangın şu ana kadar 50 eve sıçradı.

Dereiçi köyünde bugün öğleden sonra bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek diğer evlere de sıçradı.

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Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yangından dolayı 35 evin zarar gördüğünü, 20 hayvanın öldüğünü belirten Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, şunları aktardı: “Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve kontrol altına alınamadı. Bunun için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Yusufeli itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme ekipleri ve AFAD müdahalede bulunuyor.”

Özdemir, herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını da sözlerine ekledi.