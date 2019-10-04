Yusuf Ziya Cömert: Yüzde 50+1, Türkiye siyasetinin, siyasetçilerin, partilerin kimyasını bozdu

Çok yetkili bir cumhurbaşkanının nüfusun yarısından bir fazlasının desteğini alması demokratik meşruiyetin gereğidir. Hatta birisi kalksa dese ki yüzde 50+1 yetersiz, daha yüksek bir oran olmalı, çünkü Cumhurbaşkanlığı daha geniş bir halk tabanına istinat etmeyi gerektirir, bu da belki çoğu zaman gayrı kabildir ama anlaşılır bir şeydir.

Yani, kurgulanırken doğru kurgulanmış. Birinci turda yüzde 50’yi geçersen cumhurbaşkanı olursun.Geçemedin, ikinci turda iki aday olacak, birisi illa ki yüzde 50’yi geçer.

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Fakat bu tedbirin ilaçlar gibi yan tesiri var.

Yüzde 50+1, Türkiye siyasetinin, siyasetçilerin, partilerin kimyasını bozdu.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı