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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: Yüz bin imza az iş değil

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Teşebbüs edenlerin… Perinçek’in, Akşener’in, Karamollaoğlu’nun ‘başarmayacaklarını’ düşünmüyorum. Ama nasıl başaracaklarını merak ediyorum.

Münferit meraklılardan teşebbüs eden olur mu?

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Zannetmem.

Kalkacaksın. Kimliğini falan yanına alacaksın.

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Bölgendeki, ilçendeki Yüksek Seçim Kurulu’na gideceksin.

İlçende seçim kurulu yoksa, başka bir ilçeye gideceksin.

Yurt dışındaysan, bulunduğun ülkedeki YSK ofisine gideceksin.

Orada bir muhatap bulacaksın.

Gerekirse kuyrukta bekleyeceksin…

Adınla, sanınla, bir cumhurbaşkanı aday adayı için teklif vereceksin.

Adınla, sanınla… Bu nokta önemli. Çünkü bizim milletimiz ‘şahit yazılma’ ihtimaline karşı bile aşırı duyarlıdır.

Başkası şahit yazılsın… Ben dışarıdan dedikodusunu yapayım.

Tabii ki, senden önce, teklif edeceğin aday adayı Yüksek Seçim Kurulu’na müracaatını yapmış olacak.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı 

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