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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: Toplantının yapıldığı salondaki heyecanı beklediğimden yüksek buldum

Bana bir parti ismi bulmamı söyleseler çok zorlanırım. Adalet desen olmaz, eskiden vardı Demirel’in Adalet Partisi. Demokrat desen olmaz, var çünkü öyle bir parti. Özgürlük desen olmaz, isminde özgürlük olan partilerle karıştırılabilir, falan filan… “Gelecek” güzel bir parti ismi. Duyunca “iyi bulmuşlar” diye düşündüm.

Ayrıca sık kullanılan, olumlu bir kelime. Gelecekte şöyle olacak, böyle olacak derken hoşlanmasanız bile ‘gizli reklam’ yapabilirsiniz. Yani böyle bir potansiyeli var.

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(…)

Toplantının yapıldığı salondaki heyecanı beklediğimden yüksek buldum. Kalabalık da iyiydi. Kalabalığın kürsüyle iletişimi ve olaya katılımı da…

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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