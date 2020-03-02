Yusuf Ziya Cömert: Suriye’de karmakarışık bir denklemin içindeyiz

Suriye’de karmakarışık bir denklemin içindeyiz şimdi.

Yüzlerce kördüğümden oluşan bir yumak.

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Bu yumağı yapmak büyük bir maharet gerektirmez.

Ama çözmek, açmak, az bir sabırla, az bir akılla mümkün değildir.

Devlet aklı diyoruz ya…

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Adeta kutsi bir kuvvet izafe ediyoruz devlet olarak tezahür eden kolektif olduğunu, birçok aklın, fikrin birleşmesinden teşekkül ettiğini varsaydığımız o yüksek akla.

Eğer varsa, devredeyse o yüksek akıl, belki bir yol bulunur.

Ya da o kördüğümü bir operasyonla söküp atacak bir deha.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

