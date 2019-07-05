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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: ‘Revizyon’ fikri olsa olsa yan etkileri gidermeye dönük bir çabaya evrilebilir

Muhalefet hafta başında parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptı.

Bu çağrı, siyasi bir argüman olarak iş yapabilir.

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Ama bugün için gerçekleşme kabiliyeti yok.

AK Parti’de ise yüksek olmayan bir ses tonuyla sistemde revizyon ihtiyacı dillendirildi.

Revizyon’dan kasıt vaktiyle Burhan Kuzu’nun anlattığı ‘çekli-balanslı’ sistemlere meyletmek olabilir mi?

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AK Parti’de bugünkü şartlarda öyle bir gündem oluşmaz.

Yukarıda ‘yan etkiler’den ve ‘yan sonuçlar’dan bahsettim.

‘Revizyon’ fikri olsa olsa bu yan etkileri gidermeye dönük bir çabaya evrilebilir.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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