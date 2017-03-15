Yusuf Ziya Cömert: Portakal, bozuluyor

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu engellemesi, Aile Bakanı Kaya’yı gayrı medeni bir şekilde, zor kullanarak sınır dışı etmesi…

Evet, İslamofobiyle alakası var. Erdoğan karşıtlığıyla, ‘hayır’cılıkla alakası var. Ama aynı zamanda ülkedeki ‘sağcılık yarışı’nın tezahürleri. Bu göstergelere bakarak, ‘Avrupa’nın sonu’ senaryoları yazılabilir mi?

Yazarsan yazılır. Nitekim yazılıyor.

Faşizmi ben, bütün ufku kaplayan sıkıcı bir kahverengi olarak tahayyül ediyorum. Kahvenin rengindeki kahverengi değil. En yavan, en parıltısız, en zevksiz kahverengi.

Hollanda’nın hararetli turuncusu berbat bir kahverengiye doğru evriliyor. Portakal, bozuluyor.

Avrupa’da kahverengi lekelerin gitgide büyümesi iyi bir şey değil. Bize de zararı var. Ne diyeyim, düzelir inşallah!

Yusuf Ziya Cömert‘in yazısı