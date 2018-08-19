Yusuf Ziya Cömert: Partinin sahibi Erdoğan’dır

Kongreden sonra AK Parti’nin MKYK’sı açıklandı.

MKYK, parti yönetimi açısından çok önemli bir organ.

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50 kişiden oluşan MKYK’nın 29 üyesi değişti.

Bu çok büyük bir değişiklik.

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Erbabı, her isim üzerinde ayrı ayrı yorumlar yapabilir.

Listeye giren eski bakanlar niye girdi, giremeyenler niye çıktı?

Ahmet niye yok, Mehmet niye var?

Tartışılır.

Tartışmalar CHP’deki gibi ayyuka çıkmaz.

Hele medyaya hiç yansımaz.

Erdoğan liderliğinin -yukarıda değindiğim- kendine has nitelikleri sebebiyle, MKYK’ya kimin girip kimin girmediği AK Parti seçmeni açısından hayati bir mesele değildir.

Partinin sahibi Erdoğan’dır.

Tabanda yaygındır, ‘Reis var, yeis yok.’

MKYK’ya bakarak, ancak Erdoğan’ın zihnini okumaya çalışabilirsiniz. Bunu herkes az çok yapar. Listenin içindekiler, listenin dışındakiler, meraklılar…

Fakat daha ziyade kendi görmek istediğinizi okursunuz.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı