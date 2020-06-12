Yusuf Ziya Cömert: Normale biraz erken ve biraz da fazla döndük

Hızlı başladık.

Eğer Covid 19’un yayılma kabiliyetiyle ilgili hastalığın ortaya çıktığı, Şubat, Mart aylarındaki bilgilerimiz doğruysa…

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Yani bir kişi hastalığı 60 kişiye kadar bulaştırabiliyorsa.

Umreden veya Avrupa’dan gelen üç beş kişi hasta sayımızı birkaç günde yüzlere, binlere çıkarabiliyorsa, bunlar gerçekse…

Korona virüsü henüz bizim lehimize bir mutasyona uğramadıysa, yani bizi öldürme kabiliyeti azalmadıysa…

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Biz normale biraz erken ve biraz da fazla döndük.

Çarşı-pazarımız, lokantalarımız, marketlerimiz, pazarlarımız erken doldu.

Sosyal mesafeye riayet nispetimizi erken düşürdük.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı