Yusuf Ziya Cömert: Neden HDP diye bir parti var?

Neden HDP diye bir parti var?

Bu soru kazara bir yerden zuhur ettiğinde herkes yan çiziyor.

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Bana kalırsa sistem, HDP gibi bir partinin olmasını sarih bir şekilde izah edemese de lüzumlu görüyor.

Belki HDP’ye oy veren milyonlarca seçmeni sistemin dışına itmemek için. HDP olmayınca nasıl davranır bu seçmen? Var mı bir tahmin?

Belki ‘vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü’nü muhafaza için.

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Veya, açılım sürecinde olduğu gibi, hin-i hacette bir muhatap bulabilmek için.

Siyaset ise bu partiyi ‘araf’ta, meşruiyetle adem-i meşruiyet arasında bir yerde tutmakta kendisi için bir fayda görüyor.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı