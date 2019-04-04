Yusuf Ziya Cömert: ‘Millet İttifakı’nın HDP’yle gizli bir dayanışma içinde olduğu tezi de büyük iş gördü

‘Beka’ söylemi, ‘karşı taraf’ı ve kendi halinde vatandaşları çok fazla ilgilendirmemiş görünüyor.

Ama AK Parti tabanını toparlamakta etkili oldu.

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‘Millet İttifakı’nın HDP’yle gizli bir dayanışma içinde olduğu tezi de büyük iş gördü.

Bu tezden, AK Parti bir faydalandıysa, MHP iki faydalandı.

İyi Parti’yi sahada hırpalayan bu tezdir.

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Bir şey daha…

Yeni sistemde MHP’yle ittifakın AK Parti açısından bir ‘mecburiyet’ olduğu en azından bugünkü şartlarda, kesinleşti.

Peki MHP açısından?

MHP için de geçerli. Ama aynı kuvvette bir mecburiyet değil.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı