Yusuf Ziya Cömert: Karşılarında güçsüz bir ‘öteki’yi görünce canavarlaşanlara ne demeli?

Diyelim ki birilerinin bir menfaati vardı 1993 Temmuz’unun ilk haftasında 66 kişinin katledilmesinden.

İnsanların bir kısmının diğer bir kısmından öldüresiye nefret etmesi devletin derinindeki ‘karanlık çekirdek’in kendisini iyi hissetmesine sebep oluyordu.

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(Çorum’u, Maraş’ı bu bağlama dahil edebiliriz.)

Fakat, adı batasıca derin devlet hele bir derinde dursun.

Karşılarında güçsüz bir ‘öteki’yi görünce canavarlaşanlara ne demeli? Onlar da mı derin devlet?

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Hayır. Onlar, kötülük için fırsat kollayan hazır askerler.

Böyle bir ruh var.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı