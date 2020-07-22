Yusuf Ziya Cömert: İstanbul sakin, sanki kimse şampiyon olmamış; bunun siyasete etkisi olur gibi geliyor

Başakşehir’in kazanmasını bir tür siyasi himayeye mi hamletmemiz gerekiyor?

Bence değil.

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Ayrıca böyle düşünmek, oyuncuların emeklerini, teknik direktör Okan Buruk’un gayretlerini göz ardı etmek olur.

Fakat, Türkiye şartlarında ‘himaye’ düşüncesinin piyasa bulması mümkün.

Sorun da bu zaten. Türkiye şartlarında bu düşüncenin piyasa bulmasının mümkün olması.

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Siyaset makul bir mesafede dursa mümkün olmazdı.

Şampiyonluğu Başakşehir’in kazanması Türkiye için istisnai bir durum.

Kalabalık bir taraftar kitlesi yok Başakşehir’in.

Şampiyonluğun kesinleştiği akşam mahallede “İşte taraftar, işte şampiyon” diye kutlama yapanlar olmadı değil. Bu hafta sonu da kendi sahalarında bir tören yaparlar. Hepsi o kadar.

İstanbul sakin, sanki kimse şampiyon olmamış.

Belki zamanla bir taraftar kitlesi oluşur.

Belki Başakşehir gibi taraftarı az bütçesi denk yeni nesil takımların şampiyonluğa ambargo koyacağı bir dönem başlar.

Bunun siyasete etkisi olur mu?

Bana olur gibi geliyor.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı