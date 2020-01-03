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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: İşler Karaman’dan sonra kötüye giderse, bu hadisenin siyasi faturası olur

Ünal, Trabzon doğumlu değil ama, Trabzon’un evladı sayılır.

Mali sıkıntı içindeki yönetimin ulaşabildiği en iyi hoca belki de Ünal Karaman’dı.

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Takımı toparladı Ünal.

Seyredebildiğim kadarıyla, güzel top oynattı.

Ve anladığım kadarıyla başkan Ağaoğlu’nun gıyabında yaptığı bir eleştiriye mukabelede bulunduğu gerekçesiyle işine son verildi.

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Eğer kamuoyuna yansıyan beyanatlardan ibaretse anlaşmazlık, çözülemez değildi. Oturup aralarında çözebilirlerdi.

Ünal Karaman’ın gidişinden sonra kıyamet koptu Trabzon’da…

İşe siyasetin karıştığını düşünenler çoktu.

Siyasetin her işin içine karıştığını düşünmemize müsait bir ülke olmamız bir sorun başlı başına.

Daha çok siyasilerin sebep olduğu bir sorun.

Şöyle düşünüyorum.

Eğer siyaset işe karışmışsa… Ve işler Karaman’dan sonra iyiye giderse, Trabzon’da mevzu tamamen değilse bile büyük ölçüde kapanır.

Ama işler kötüye giderse, bu hadisenin bir siyasi faturası olur.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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