Yusuf Ziya Cömert: Gökçek’in, Özhaseki lehine seçimin içinde olduğunu söylüyorlar

Kazanma şansı yüksek.

Fakat Ankara’da Mansur Yavaş var.

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Bir önceki seçimde burun farkıyla Melih Gökçek’e kaybetmişti Mansur Yavaş.

Bu seçime de, eğer aday gösterilirse iddialı çıkacaktır.

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Hangi partiden aday olacak Yavaş?

CHP’den mi, İyi Parti’den mi?

Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun pazarlıkları sürüyor. Verilecek karar, yani Yavaş’ın hangi partiden aday gösterileceği, Yavaş’ın alacağı oya etki eder.

CHP’den gösterilirse şansı artar.

Bu seçimde Melih Gökçek faktörü var mı?

Var.

Ankara’lılar, Melih Gökçek’in, Özhaseki lehine seçimin içinde olduğunu söylüyorlar.

İttifaklar oluşuyor ama, bir ittifak daha var.

‘Aşağıdaki ittifak’ diyebilir miyiz buna?

Aşağıdaki ittifak, yukarıdaki ittifakın izdüşümü olmaz her zaman.

MHP seçmeni, ya da bir kısmı, AK Parti yerine hoşuna giden başka bir adayı destekleyebilir.

Veya AK Partili bazı seçmenler MHP’ye oy vermek istemeyebilir.

Bunları kontrol etmek imkansız.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı