Yusuf Ziya Cömert: Goben ve Breslav’ın Yavuz ve Midilli olarak Osmanlı donanmasına girmesi gibi bir şey bu

İyi Parti’nin zaman sorununa, Kristof Kolomb’un yumurtayı kırarak dik durdurması gibi bir çözüm buldular.

Gerçekten, 15 tane CHP’li milletvekili İyi Parti’ye geçti ve İyi Parti’nin seçime girmesi kesinleşti.

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Goben ve Breslav’ın Yavuz ve Midilli olarak Osmanlı donanmasına girmesi gibi bir şey bu.

Doğru da yapsan, yanlış da yapsan, sonuç üretir.

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O operasyon sonunda, Osmanlı, Almanlar’ın yanında 1. Dünya Savaşı’na girmişti.

15 tane adamını bir başka partiye veriyorsun.

Ne gibi bir sonuç çıkar adamlarına başka bir partinin rozetini taktırmaktan?

Bu kadar haşır neşir olduktan sonra… Birbirinin içine bu kadar girdikten sonra…

Bence, bir nevi nikah lazım olur.

Nikah?

İttifak.

Adı konulsun konulmasın, bir CHP-İyi Parti ittifakı.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı