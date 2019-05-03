Yusuf Ziya Cömert: Esaslı bir politika değişikliği ufukta görünmüyor

AK Parti de MHP de ittifakın faydasını gördü.
Bahçeli ittifak süresince partisini büyüttü. Erdoğan referandumda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını ittifakla aştı.
Bugünün şartlarında AK Parti’nin ittifaktan sarf-ı nazar etmesi düşünülemez.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin hassasiyetlerine duyarlı. “Cumhur’dan kastımız tüm Türkiye’dir. Türkiye ittifakı Cumhur İttifakı’nın bir versiyonudur” sözleri bu duyarlılığı gösteriyor.
Hülasa-i kelam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ ifadesiyle irtibatlandırılan beklentiler de kaygılar da abartılı.
Esaslı bir politika değişikliği ufukta görünmüyor.