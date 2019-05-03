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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: Esaslı bir politika değişikliği ufukta görünmüyor

AK Parti de MHP de ittifakın faydasını gördü. 

Bahçeli ittifak süresince partisini büyüttü. Erdoğan referandumda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını ittifakla aştı. 

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Bugünün şartlarında AK Parti’nin ittifaktan sarf-ı nazar etmesi düşünülemez. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin hassasiyetlerine duyarlı. “Cumhur’dan kastımız tüm Türkiye’dir. Türkiye ittifakı Cumhur İttifakı’nın bir versiyonudur” sözleri bu duyarlılığı gösteriyor. 

Hülasa-i kelam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ ifadesiyle irtibatlandırılan beklentiler de kaygılar da abartılı.  

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Esaslı bir politika değişikliği ufukta görünmüyor. 

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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