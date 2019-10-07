Yusuf Ziya Cömert: Devlet Tiyatroları ‘Umut’u oynatmadığında, Kültür Bakanlığı yerine İmamoğlu tepki verdi

Devlet Tiyatroları’nın ‘Umut’u oynatmadığını yazıyorsun. Normal şartlarda devletten, Kültür Bakanlığından bir yaklaşım beklersin.
‘Çalışmalara başlıyoruz, ‘Umut’ yeniden sahnelenecek’ falan derler mi acaba diye kulak kabartırsın.
Kültür Bakanlığı yerine tepkiyi Ekrem İmamoğlu veriyor. Hepimizin çok sevdiği, kitabını okumayanların bile “Anti Emperyalist, anti kapitalist, anti firavunist” Devrimci Selam’ını coşkuyla alkışladığı, lafa gelince kimsenin yere göğe sığdıramadığı Nuri Pakdil’in Umut’unu sahnelemeye -en azından- teşebbüs ediyor.