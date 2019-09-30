Yusuf Ziya Cömert: Deprem tartışmaları, sanki sağcı solcu ayırıyormuş gibi politik prizmalardan geçirildi

Berbat! İstanbul’un üçte ikisi depreme dayanıksız. Devletin görünür bir yerine bu pejmürdeliği yazmak lazım. Peki, geçen hafta deprem oldu. Bir şey de yıkılmadı. Sadece birkaç bina hasar gördü bir minarenin de tepesi düştü.

Şimdi ne yapmak lazım?

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Geçen 20 senede yapılmayanı yapmak için kolları sıvamak lazım. Ama bizim kafamız böyle düşünmeye müsait değil. Deprem, sanki sağcı solcu ayırıyormuş, parti farkı gözetiyormuş gibi politik prizmalardan geçirilmiş deprem tartışmaları.

Aman, fiyakamız bozulmasın.

Böyle giderse bozulacak!

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı