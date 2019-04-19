Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: ‘Dava, dava olmaktan çıktı’ bile diyorlar ama kendi aralarında

İnsanlar, parti içinde de neyin yanlış olduğunu görüyor.

Kendi aralarında konuşuyorlar.

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Ve doğru değerlendirmeler yapıyorlar.

Bu sonuçların kaynağının dışarıda, başkalarında değil hane içinde olduğunu görüyorlar.

Menfaat ilişkilerini, akrabalık, hısımlık, kibir, gurur, körleşme, hepsini söylüyorlar.

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‘Dava, dava olmaktan çıktı’ bile diyorlar.

Ama kendi aralarında. Samimi ortamlarda… Dertleşirken.

Parti içindeki resmi ortamlarda değil.

Çünkü sakıncalı.

AK Parti içinde bir mekanizma teşekkül etti.

Eleştireni, yanlışları, hataları söyleyeni tasfiye eden bir mekanizma.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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