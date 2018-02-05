Yusuf Ziya Cömert: CHP, şu haliyle ‘Yeni Türkiye’ye intibak etmeyecek gibi görünüyor

Eski siyaset, seçimle iktidara gelmeyi planlamayan ya da böyle bir planı yokmuş izlemini veren CHP’ye, iktidar olmasa, koalisyona girmese bile, bir miktar iktidar alanı veriyordu.

Geleneksel CHP çizgisinin arkasını yaslayacağı vesayet unsurları daima ayaktaydı.

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Şimdi arkasını yaslayacağı kimse yok.

Öyleyse, CHP’nin tasarımında Türkiye’nin yeni durumuna uygun bir değişiklik yapılması gerekiyor.

CHP’nin, sadece kendi yüzde 25’ini değil, toplumun daha büyük bir bölümünü kucaklayacak bir vizyona yönelmesi gerekiyor.

CHP, şu haliyle ‘Yeni Türkiye’ye intibak etmeyecek gibi görünüyor.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı