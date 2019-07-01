Yusuf Ziya Cömert: Biz bir şey verdik mi Trump’a? Vermedik gibi görünüyor, inşallah vermemişizdir

Trump’ın konuşması, bir Türk yetkilinin yapabileceği konuşma kadar uygundu Türkiye’nin tezine.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öngörülerinde haklı çıktı.

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Trump’ın açıklamaları CAATSA’yı unutturacak kadar güzeldi.

Arada ufak tefek dokundurmalar vardı, Rahip Brunson’un serbest bırakılması konusundaki ifadeleri diplomatik sayılmazdı. Ama Trump bizim S 400 meselemizi anlıyordu.

Biz bir şey verdik mi Trump’a?

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Vermedik gibi görünüyor. İnşallah vermemişizdir.

Şimdi bitti mi sorun? Ekonomi kurtuldu mu?

Henüz değil.

Trump’ın Türkiye’yi anlaması olumlu. Ancak ABD Kongresi’nin yaptırım kararı alma ihtimali ortadan kalkmadı.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı